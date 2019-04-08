Ракетный удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео

В Сети размещено видео , на котором запечатлен момент удара по этому объекту. На нем виден боевой заход истребителя МиГ-21, запускающего пару неуправляемых авиационных ракет. Где-то за строениями слышны звуки взрывов.

При просмотре может сложиться впечатление, что "двадцать первый" несколько раз штурмует цель, но, по всей видимости, атака была одна. Ливийские пилоты не отличаются высокой квалификацией, но даже они знают, что такие действия с одного и того же направления могут закончиться плачевно.

Из-за качества видео непонятно, какие НАР применялись. Вполне вероятно, что использовались С-13, весящие до 69 кг и имеющие дальность полета до 3 000 метров.

Судя по относительно небольшому ущербу, этот налет имел больше психологическое, чем боевое значение.

В распоряжении "Соколов Хафтара", кроме двух МиГ-21МФ, имеются также два истребителя-бомбардировщика Су-22, учебно-боевой МиГ-23УБ, ударный МиГ-23БН, французские истребители Mirage F.1 и вертолеты Ми-35.