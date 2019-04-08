Россиян защитят «Куполом»

Безопасность зон массовых мероприятий в России и за рубежом способен обеспечить комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Купол-ПРО», сообщает «Ростех»

«Нашу систему отличают комплексный подход, простота в использовании и компактность. Мы способны удовлетворить основные потребности заказчиков как в части обнаружения, так и в части различных вариантов предупреждения угроз, создаваемых противоправным применением БПЛА», — сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Безопасность мероприятий также способны обеспечить комплексы радиоэлектронного обнаружения и противодействия БПЛА «Пищаль-ПРО» и «Таран-ПРО».

«Оборудование предназначено для долговременного, периодического и оперативного мониторинга радиообстановки, цифровой обработки и анализа сигналов, выявления радиоизлучений БПЛА. Дополнительно оборудование детально исследует радиосигналы, локализует их источники, а также создает и ведет архивы радиоизлучений беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в пресс-релизе госкорпорации.

В апреле 2018 года сообщалось, что российские многофункциональные комплексы «Пищаль», «Таран» и «Сапсан», разрабатываемые концерном «Автоматика», смогут обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники, в частности, создаваемые в рамках американской программы Gremlins.