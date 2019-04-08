Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

«Задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь, речь идёт о завершении реализации контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — цитирует российского лидера ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что на повестке есть и другие перспективные проекты по поставке в турецкую республику российской военной продукции.

Ранее МИД Турции заявил, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит.