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Появилось видео репетиции парада к Дню Победы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В понедельник на подмосковном полигоне Алабино прошла первая репетиция парада Победы. К сухопутным войскам присоединилась авиация. Видео тренировки опубликовал телеканал "Звезда".
Наземная репетиция проходила под мелким дождем, что не помешало боевой технике синхронно проследовать мимо трибуны с четко выверенными интервалами. В колонне были танки, БМП, самоходные зенитные установки "Панцирь" (их недавно и очень удачно модернизировали). Не обошлось, конечно, без гигантских пусковых установок баллистических ракет "Ярс" и новинок: багги и пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
Репетиция воздушной части парада прошла в небе Подмосковья. В ней участвовали 74 самолета и вертолета — по числе прошедгших с Победы лет. Авиатехника поднялась с восьми аэродромов Центральной России, нашла друг друга и 16 группами прошла над заданной точкой на минимальной высоте и скорости. Открыли авиационный парад вертолеты во главе с гигантом Ми-26 — они шли на 100-метровой высоте. Следом пролетели истребители, бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, летающий радар, самолеты-заправщики и тяжелые транспортники Ил-76. По традиции, завершила шествие шестерка штурмовиков Су-25 — 9 мая они расцветят небо над Москвой триколором.
Летчики проведут 10 репетиций парада — две из них над Красной площадью.
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Армия , Войска , Оружие , ТК "Звезда"
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