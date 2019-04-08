Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились сведения об ударе ВМФ России по террористам в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Сети появились сведения об ударе якобы российских ВМФ крылатыми ракетами «Калибр» по городу Джиср-эш-Шугур в сирийском Идлибе; в том числе опубликовано видео пролета ракеты над городом.
Видео опубликовано группой «НКО „Военный видеоархив“ в соцсети ВКонтакте. На кадрах заметна низко летящая над городом ракета. Со ссылкой на близкие к боевикам СМИ утверждается, что это ракета „Калибр“, выпущенная по Идлибе со Средиземного моря.
Telegram-канал WarJournal также пишет, что корабли ВМФ России могли нанести ракетный удар по Джиср эш-Шугур в Идлибе. Опубликованы фотографии взрывов в городе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пушков объяснил цель провокации немецкого ТВ о «вторжении» России в Эстонию В Госдуме объяснили, почему люди с татуировками опасны для службы в армии Армия Хафтара назвала условие перемирия
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Джиср-Эш-Шугур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Умер Виктор Благов2
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России112
«Такой у нас климат»: москвичи замерзнут2
«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии36
Видео
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Подкуп и давление: Порошенко может «победить»
Украина В мире
Волочкова высмеяла Собчак и восхитилась Малаховым
Шоу-бизнес Статьи
Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине
Украина В мире
«Опосредованный диалог»: Кремль о встрече Путина с отравленным «Новичком»
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию
Политика Армия
«Я лежу»: Кикабидзе отказался от похорон Данелии
Общество В мире
Лукашенко назвал победителя украинских выборов
В мире СНГ
«Банальности»: Соловьев разнес Познера за «правду»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение