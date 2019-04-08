Появились сведения об ударе ВМФ России по террористам в Идлибе

В Сети появились сведения об ударе якобы российских ВМФ крылатыми ракетами «Калибр» по городу Джиср-эш-Шугур в сирийском Идлибе; в том числе опубликовано видео пролета ракеты над городом.

Видео опубликовано группой «НКО „Военный видеоархив“ в соцсети ВКонтакте. На кадрах заметна низко летящая над городом ракета. Со ссылкой на близкие к боевикам СМИ утверждается, что это ракета „Калибр“, выпущенная по Идлибе со Средиземного моря.

Telegram-канал WarJournal также пишет, что корабли ВМФ России могли нанести ракетный удар по Джиср эш-Шугур в Идлибе. Опубликованы фотографии взрывов в городе.