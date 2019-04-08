Авианосец одним залпом: зачем России подлодки с 200 «Калибрами»

В США серьезно отнеслись к идее оснастить гигантские российские подлодки проекта "Акула" неядерными крылатыми ракетами. По расчетам вице-адмирала Олега Бурцева, каждый корабль можно вооружить сразу двумя сотнями "Калибров", "Ониксов" и "Цирконов".

В качестве примера Бурцев — в недавнем прошлом первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ России, — привел модернизацию четырех американских стратегических подлодок типа Ohio: с них сняли баллистические ракеты Trident I, заменили пусковые установки и теперь каждая субмарина несет по 154 "Томагавка". У российских корабелов также есть опыт кардинального перевооружения субмарин. В конце 60-х годов три стратегических ракетоносца проекта 667 "Навага" переделали в многоцелевые ударные АПЛ. Пятый отсек с шахтами баллистических ракет вырезали, на его место вварили новый, с восемью торпедными аппаратами. При этом впервые в истории отечественного судостроения торпедные аппараты установили не в носу или корме, а в средней части корпуса, побортно, под углом к оси (та же схема применена на новейших АПЛ типа "Ясень").

Секретный проект получил название "Груша". Боекомплект модернизированных "Наваг" состоял из 32 крылатых ракет С-10 "Гранат" — их запускали через торпедные аппараты. Все три корабля благополучно дослужили на Северном флоте до 2000-х годов.

Эффект от переоборудования "Акул" может быть намного больше, считают эксперты Militarywatchmagazine. Имея на борту до двухсот ракет "Калибр", подлодке вполне по силам нейтрализовать целую авианосную ударную группу со всеми ее крейсерами и эсминцами — при условии, что субмарина успеет произвести полный залп до того, как будет обнаружена и нейтрализована. Издание напомнило, что противокорабельный вариант "Калибра" летает со скоростью 3 Маха, что чрезвычайно затрудняет его перехват. Наводится ракеты могут как самостоятельно, так и от внешних источников — например, с самолетов. Кроме того, "Акулы" можно вооружить сверхзвуковыми "Ониксами" с мощной боевой частью и гиперзвуковыми "Цирконами" — испытания этих "несбиваемых" ракет подходят к концу.