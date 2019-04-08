Бронированный кулак: сотни танков развернуты на границе Египта и Ливии

Боевые действия на территории бывшей Джамахирии очень беспокоят соседей. Поэтому особое внимание уделяется надежности охраны границ. Не случайно в египетских Twitter-аккаунтах сейчас напоминают, что рядом с этой "горячей точкой" дислоцируется 21-я танковая дивизия. Также публикуются фотографии военной техники, состоящей на ее вооружении. В основном это танки М60А1 и М60А3.

Они уже не считаются современными, однако более чем три сотни единиц такой техники в условиях североафриканского театра военных действий — это довольно-таки грозная сила.

У египетского соединения также имеются бронетранспортеры М113, большое количество американских автомобилей Humvee и российских Урал-4320. Прикрытие от возможных ударов с воздуха осуществляют зенитные ракетные комплексы "Квадрат" и знаменитые самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Напомним, что в состав египетской армии также входят три соединения, вооруженные современными американскими танками М1А1 Abrams. А также семь мотопехотных дивизий с М60 двух модификаций и танками Т-55 и Т-62. Египетские эксперты надеются, что их со временем сменит современная техника, например Т-90С.