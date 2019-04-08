Саперы Западного военного округа в рамках учения в Ленинградской области отработали разминирование местности

Для усложнения задачи на одном из участков пути на военнослужащих было совершено нападение групп условных террористов, в ходе завязавшегося учебного боя нападавшие были уничтожены.

По замыслу учения, инженерно-саперные группы со специально обученными собаками провели разведку участка лесистой местности на наличие противопехотных мин ловушек, фугасов и растяжек. Военнослужащие обнаружили тщательно замаскированные взрывные устройства припомощи специального искателя «Коршун» и комплекта разминирования ОВР-2 «Сокол», который позволяет обнаруживать все виды взрывчатых веществ, независимо от хитростей их установки.

Также саперы провели разминирование участка местности под асфальтовым и бетонным покрытием дорог с помощью накладных зарядов. Для усложнения задачи на одном из участков пути на военнослужащих было совершено нападение групп условных террористов, в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были уничтожены.

Всего в учении было задействовано около 300 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.