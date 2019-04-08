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Саперы Западного военного округа в рамках учения в Ленинградской области отработали разминирование местности 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Для усложнения задачи на одном из участков пути на военнослужащих было совершено нападение групп условных террористов, в ходе завязавшегося учебного боя нападавшие были уничтожены.
Инженерные подразделения Западного военного округа в ходе проведения специального учения разминировали условное минное поле в Ленинградской области с учетом опыта, накопленного в Сирийской Арабской Республике.
По замыслу учения, инженерно-саперные группы со специально обученными собаками провели разведку участка лесистой местности на наличие противопехотных мин ловушек, фугасов и растяжек. Военнослужащие обнаружили тщательно замаскированные взрывные устройства припомощи специального искателя «Коршун» и комплекта разминирования ОВР-2 «Сокол», который позволяет обнаруживать все виды взрывчатых веществ, независимо от хитростей их установки.
Также саперы провели разминирование участка местности под асфальтовым и бетонным покрытием дорог с помощью накладных зарядов. Для усложнения задачи на одном из участков пути на военнослужащих было совершено нападение групп условных террористов, в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были уничтожены.
Всего в учении было задействовано около 300 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.
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Комментарии
Армия , Войска , Ленинградская область , Сирия
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