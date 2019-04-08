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На учении в Ленинградской области боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» учились отражать групповой воздушный удар 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, в ходе плановых мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения успешно отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника.
В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха. Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным объектам.
В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. Боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» выполнили более 10 электронных пусков.
В общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
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Армия , Войска , Оружие , Ленинградская область
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