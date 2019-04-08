На учении в Ленинградской области боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» учились отражать групповой воздушный удар

В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области , в ходе плановых мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения успешно отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника.

В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха. Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.

Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили тактические удары по обнаруженным радиолокационным объектам.

В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. Боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» выполнили более 10 электронных пусков.

В общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.