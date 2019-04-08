Ответ НАТО: РФ вывела ударные корабли Черноморского флота

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Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море 

RT на русском 36 минут назад
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield-2019 в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.
Как отмечается, для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации силами ЧФ выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО
«В назначенных районах акватории Чёрного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолётами морской авиации», — приводит ТАСС сообщение.
Военные напомнили, что в понедельник, 8 апреля, в юго-западной части Чёрного моря стартовали учения НАТО Sea Shield-2019, в которых принимают участие военные из США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.
Манёвры происходят во взаимодействии с представителями ВС Украины и Грузии.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , НЦУО РФ , НАТО , ИТАР-ТАСС
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