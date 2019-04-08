Черноморский флот организовал дежурство в Черном море, где проходят учения НАТО, из-за возможных нештатных ситуаций, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Отмечается, что в понедельник в юго-западной части Черного моря начались совместные учения ОВМС НАТО Sea shield-2019. В учениях задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", — говорится в сообщении.