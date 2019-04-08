В Прибалтике стартовали многонациональные учения НАТО

Решение о размещении в странах Прибалтики и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите альянса 8 июня 2016 года.

Латвии стартуют учения подразделений НАТО, дислоцированных в Прибалтике. Речь о так называемых боевых группах расширенного присутствия.

Маневры со звучным названием Iron Spread-2019 пройдут на Адажском военном полигоне, сообщает портал BNS.

В учениях примут участие военнослужащие североатлантического альянса и бронетехника в составе 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Главная цель учений — отработка взаимодействия и совместимости союзных вооруженных сил и пробные танковые стрельбы.

Многонациональные учения боевых групп расширенного присутствия в Латвии, Литве и Эстонии проводятся с осени прошлого года.