Беспилотник «Цайхун-4» завершил испытательный полет

Беспилотный летательный аппарат "Цайхун-4" /"Радуга-4"/ на днях завершил испытательный полет в рамках аэрогеофизической разведки на северо-западе Китая , сообщили в институте номер 11 при Китайском объединении космических технологий.

Результат испытательного полета показывает, что данный беспилотник отличается высокой скоростью и эффективностью, а также способностью покрывать большую зону зондирования за короткое время.

Он также может преодолеть ограничения топографических и климатических условий, а также предоставить информацию для анализа и разведки геологических структур.

Нынешний испытательный полет заложил прочную основу для выполнения аппаратом "Цайхун-4" миссии в аэрогеофизической области в будущем.