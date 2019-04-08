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Беспилотник «Цайхун-4» завершил испытательный полет 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Газета ТРУД
Беспилотный летательный аппарат "Цайхун-4" /"Радуга-4"/ на днях завершил испытательный полет в рамках аэрогеофизической разведки на северо-западе Китая, сообщили в институте номер 11 при Китайском объединении космических технологий.
Результат испытательного полета показывает, что данный беспилотник отличается высокой скоростью и эффективностью, а также способностью покрывать большую зону зондирования за короткое время.
Он также может преодолеть ограничения топографических и климатических условий, а также предоставить информацию для анализа и разведки геологических структур.
Нынешний испытательный полет заложил прочную основу для выполнения аппаратом "Цайхун-4" миссии в аэрогеофизической области в будущем.
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Армия , Войска , Оружие , Китай
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