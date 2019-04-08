На Черноморском флоте началась контрольная за зимний период обучения

Будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота.

В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных и базирующихся на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за зимний период обучения.

Будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота.

Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева

В штабе ЧФ командующий флотом заслушал доклад по состоянию сил флота от командиров соединений и воинских частей и их готовности к проверке.

Проверка продлится до конца апреля.