Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Черноморском флоте началась контрольная за зимний период обучения 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота.
В соединениях и воинских частях Черноморского флота, дислоцированных и базирующихся на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за зимний период обучения.
Будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота.
Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева.
В штабе ЧФ командующий флотом заслушал доклад по состоянию сил флота от командиров соединений и воинских частей и их готовности к проверке.
Проверка продлится до конца апреля.
ТК «Звезда»: последние новости
На учении в Ленинградской области боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» учились отражать групповой воздушный удар Саперы Западного военного округа в рамках учения в Ленинградской области отработали разминирование местности Немецкий телеканал объявил о «вторжении» России в Эстонию
Армия , Войска , Оружие , Александр Моисеев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию35
Сварилась заживо: кипяток из трубы убил петербурженку31
Прощание с Алексеем Булдаковым27
Ответ НАТО: РФ вывела ударные корабли Черноморского флота162
Киселев впервые попал в «Рейтинг травли»21
Видео
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию
Политика Армия
«Мало не покажется»: чем РФ встретит НАТО в Черном море
Армия Войска
Пока вы спали: Лавров помешал американской «сделке века»
Политика
«Ожил, зверюга». пожарные спасли пострадавшего в пожаре кота
Пожары Происшествия
Умер Василий Лихачёв
Политика Общество
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»
Происшествия
«Был обижен на всех»: друг о последних годах жизни Булдакова
Шоу-бизнес
Вооруженная шваброй уборщица выгнала подростков из магазина
Происшествия
«Йоу, посоны»: Порошенко высмеяли за молодежный сленг
В мире Украина
Полиция устроила погоню за пьяным экс-депутатом Рады
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение