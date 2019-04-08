Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Доклады о проведении Крымской операции, донесения штабов армий, акты о злодеяниях нацистов, наградные листы и другие архивные документы обнародованы Минобороны по случаю 75-летия начала наступления Красной армии на севере и востоке полуострова. Активная фаза борьбы за освобождение Крыма стартовала утром 8 апреля 1944 года после продолжительной артподготовки.

Архивные документы, посвященные освобождению Крыма от немцев и румын, опубликовало Минобороны 8 апреля, в день 75-летия начала Крымской стратегической наступательной операции. Часть означенных документов ранее находилась на секретном хранении и была доступна только специалистам-историкам.

«Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск», — сообщается на сайте ведомства.

Среди представленных документов — приказ командующего 51-й Отдельной армией генерал-полковника Федора Кузнецова об организации обороны важнейших центров полуострова. Согласно приказу, следовало создать укрепленные районы вокруг Симферополя , Карасубазара (современный Белогорск), Евпатории и Феодосии. К работам по возведению противотанковых и противопехотных препятствий, которые начались 1 сентября 1941 года, привлекалось в том числе местное население.

Задачей 51-й армии являлось недопущение вторжения в Крым на суше через Перекопский перешеек и Сиваш и воспрепятствование высадке морских и воздушных десантов противника. Несмотря на сопротивление, успеха добились немцы. В ноябре армия была переподчинена Павлу Батову , эвакуирована на Кубань и включена в Закавказский фронт.

june-22.mil.ru /// Боевое донесение о взятии Севастополя от 9 мая 1944 г.

Подвиг 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, оборонявшей и не оставившей свои позиции, раскрывает доклад ее командира, генерал-майора береговой службы Владимира Вильшанского. Последний бой для морских пехотинцев 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря 1941 года на 1 января 1942 года. Силами двух батальонов морские пехотинцы трижды ходили в ночную атаку. Когда бойцы с третьей попытки заняли нужную высоту, противник открыл по ним сильнейший артиллерийский огонь, применив реактивные мины.

В бригаде осталось в живых около 600 человек личного состава (при первоначальной численности 4344 человека). 8 января 1942 года командование Приморской армии приняло решение о ее расформировании.

Обширный блок посвящен обороне Аджимушкайских каменоломен, которые в мае 1942 года были превращены их защитниками в неприступную крепость. Несколько месяцев подземный гарнизон из нескольких тысяч советских солдат, партизан и местных жителей противостоял окружившему их противнику. О подвиге аджимушкайцев стало известно в 1944 году, напоминает портал Минобороны.

Ведомство впервые публикует документы об осмотре каменоломен после освобождения Крыма частями Красной армии. В их числе — списки личного состава гарнизона, книга медицинских назначений, дневник защитника Аджимушкайских каменоломен политрука роты 83-й мотострелковой бригады Александра Сарикова, описывающий события и условия, в которых жили и сражались красноармейцы, рассказы местных жителей о зверствах немецких войск, карточки учета пресной воды и продовольствия.

На суд общественности представлен Акт комиссии от 16 февраля 1944 года, производившей осмотр Аджимушкайских каменоломен и раскопки пяти братских могил. Для установления подлинной картины преступления нацистов против защитников Аджимушкайских каменоломен были опрошены свидетели из числа местных жителей. В частности, можно ознакомиться с протоколом допроса Раисы Коротченко, проживавшей в период оккупации в Керчи.

Основная часть обнародованных архивных данных относится к Крымской наступательной операции, итогом которой стало полное освобождение полуострова. Войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии при поддержке флота перешли в наступление после артподготовки в 10:30 8 апреля 1944 года.

В тот же день силами 2-й гвардейской армии был взят Армянск, после чего немецкая группировка оказалась расчлененной на две части.

В широкий доступ выложено донесение штаба Приморской армии от 17 мая 1944 года о захвате населенных пунктов Крымского полуострова. В докладе на имя координатора операции Климента Ворошилова приводилась подробная хронология занятия городов и поселков. Так, к 06:00 11 апреля была освобождена Керчь, к 02:00 14 апреля — Судак, к 10:00 того же дня — Гурзуф, а к 21:30 — Ялта. На следующий день к 13:00 советские войска овладели Алупкой и Симеизом. Из Балаклавы немцы бежали 17 апреля.

june-22.mil.ru

В числе документов представлен наградной лист командира 867-го самоходного артполка майора Александра Свидерского, который получил тяжелое ранение во время боев в Джанкое, а чуть позже погиб в схватке за Севастополь. Его полк ворвался в Джанкой и овладел им, уничтожив один танк, 15 автомашин, один бронепоезд, четыре зенитные установки и до 400 солдат и офицеров противника. Штурмом овладев транспортным узлом Зуя, бойцы под командованием Свидерского отрезали отходящую из Керчи группировку гитлеровцев.

«Талантливый бесстрашный офицер, — говорится в кратком изложении подвига майора. — В боях за Крым проявил исключительное мужество, отвагу и умелое вождение частей в бой. В тяжелых ночных боях 16 апреля, отражая атаку Керченской группировки противника, был ранен, не покидая поля продолжал командовать полком. В последних боях за Севастополь, уничтожая упорно обороняющегося противника, был смертельно ранен».

Свидерский был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза.