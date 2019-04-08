Началась первая репетиция воздушного парада над Москвой

Утром в понедельник над Москвой пройдет первая репетиция воздушного парада 9 мая. Ее участники уже поднялись в воздух с пяти аэродромов Центральной России , сообщили в пресс-службе ЗВО.

Липецке, Первыми взлетели разведчики погоды с авиабаз в Бутурлиновке Тамбове , Хотилово и Чкаловске. С последнего аэродрома поднялся в воздух и самолет-ретранслятор.

В этом году Россия будет отмечать 74-летие Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, в авиационной части парада примут участие 74 воздушных судна, представляющие фронтовую, дальнюю и военно-транспортную авиацию. Среди новинок стоит отметить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Пермьер". Его возможности по обнаружению и сопровождению целей, наведению на них истребителей и наземных систем ПВО выросли в разы. Самолет проходит испытания. Также в параде задействуют малошумный многоцелевой вертолет Ка-62. Он способен разгоняться до 300 с лишним километров в час.