Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия модернизирует арктические гавани и обновит ледокольный флот 

РИА Новости + ещё 8 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия будет модернизировать гавани арктического побережья и обновлять ледокольный флот, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Международного арктического форума.
"Намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая возможности для организации перевозок "река-море". Продолжим обновлять наш ледокольный флот и наращивать выпуск судов ледового класса", — сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.
Он отметил, что сейчас в Санкт-Петербурге строят три новых атомных ледокола.
"Всего же к 2035 году арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжёлых линейных ледоколов, в том числе 9 атомных", — заявил президент РФ.
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.
Последние новости
Почему для США так опасен Северный морской путь Украинских делегатов обматерили в ПАСЕ из-за России Пьяная женщина за рулем дважды наехала на подростков
Комментарии
Армия , Войска , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил про финнов230
1000 км пепла: Порошенко похвастался новой ракетой319
В Москве девушка пошла в ванную со смартфоном и умерла142
Дочь Назарбаева приняла решение по участию в выборах15
Отбился горящим факелом: ЧП в метро Москвы3
Видео
Путин пошутил про финнов
Политика
Мужчина просканировал себя с багажом и попал в сеть
Общество
F-35 пропал с радаров
Происшествия Армия
Пока вы спали: США готовят новое наступление
В мире
Новые разработки: сколько украли в Роскосмосе и Ростехе
Происшествия
Мать Зеленского вступилась за сына
В мире Украина
ФСБ показала видео задержания Пирожка
Происшествия Криминал
Порошенко извинился за плакат с Путиным
Украина В мире
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
1000 км пепла: Порошенко похвастался новой ракетой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение