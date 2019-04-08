Армия Хафтара взяла под контроль военный лагерь Ярмук, сообщил источник

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил РИА Новости военный источник в генкомандовании армии Хафтара.

"Силы ливийской армии установили контроль над лагерем Ярмук к югу от столицы Триполи", — заявил собеседник агентства.

В четверг Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.