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Армия Хафтара взяла под контроль военный лагерь Ярмук, сообщил источник 

Р-Спорт 56 минут назад
Фото: Reuters
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил РИА Новости военный источник в генкомандовании армии Хафтара.
"Силы ливийской армии установили контроль над лагерем Ярмук к югу от столицы Триполи", — заявил собеседник агентства.
В четверг Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , РИА Новости
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