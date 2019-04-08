Учения НАТО Iron Spread 2019 стартовали в Латвии

Буквально в двадцати километрах от самой протяженной улицы латвийской столицы — Бривибас — на полигоне в Адажи 8 апреля на полную мощь заработали натовские танки, сообщает местная пресса.

В военных учениях Iron Spread 2019 участвуют военнослужащие и техника дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО . Их цель, уточняет агентство LETA, — "усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы". На полигоне уже выстроились 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Многонациональные учения с участием размещенных в трех странах Балтии боевых групп расширенного присутствия атлантического альянса были начаты, напоминают обозреватели в Риге, в октябре 2018 года после того, как на Варшавском саммите НАТО три года назад было принято решение о размещении в в этом регионе интернационального батальона.

Как ранее уже сообщала "РГ", для прибалтийской страны с населением в два миллиона человек, судя по планам министерства обороны Латвии на текущий год, курс на экономическое сотрудничество с соседями, включая Россию, решено окончательно перелицевать на пакет затратных натовских маневров.

Уже в в 2018 году на берегах Даугавы несли службу около полутора тысяч натовских военных. Основную часть контингента в прошлом году составляла многонациональная боевая группа под командованием Канады. В этом батальоне в порядке ротации несут службу канадские, албанские, чешские, итальянские, польские, словацкие, словенские и испанские военные.

На вооружении батальона имеются военные транспортные средства, включая бронемашины и танки. А на Лиелвардской военной авиабазе были размещены 70 американских военнослужащих и пять вертолетов Black Hawk, прибывших в рамках операции Atlantic Resolve.

Кстати, международные военные учения с участием нескольких тысяч солдат пройдут и летом текущего года, информирует местные источники. Согласно данным военного ведомства страны, с 12 апреля по 5 мая в Латвии пройдут и тактические полевые учения FuriousHammer, в которых примут участие национальные вооруженные силы ЛР, их партнеры из Эстонии и международный батальон НАТО, расквартированный в соседней стране.

А маневры SummerShield 16, в рамках которых будет отрабатываться планирование и управление тактическими операциями, намечены с 13 по 25 мая. В них будут задействованы и военнослужащие США. Чуть позже, с середины мая по 14 июня, запланированы латвийско-американские тактические учения воздушного десанта SwitRespons 19, а с 27 мая до 2 июня еще одни — EfpestkgCertex, в которых латвийские солдаты будут отрабатывать навыки взаимодействия с батальонами НАТО, размещенными в Эстонии.

Сразу после ежегодного празднования Лиго, с 26 июня по 9 июля, латвийская армия будет участвовать в совместных учениях по морскому десантированию с коллегами из Швеции, Финляндии и государствами НАТО Jet (M) 19 Amphibex. А в рамках операции Atlantic Resolve в Латвию в этом году, сообщают новостные порталы страны, прибудут 150 военных из США. Вместе с американскими военными, с целью укрепления безопасности региона, на побережье Балтики будут доставлены 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk.