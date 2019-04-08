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Дальность крылатой ракеты BrahMos увеличат до 500 километров 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Об этом РИА Новости сообщил содиректор компании BrahMos с российской стороны Александр Максичев. Он добавил, что в настоящее время ракета летит со скоростью 2,8 маха. В будущем скорость хотят довести до 4,5 Маха, что сделает ракету гиперзвуковой.
Напомним, российско-индийское предприятие BrahMos создано в 1998 году. Оно получило название в честь рек Брахмапутра и Москва. Предприятие выпускает крылатые ракеты BrahMos, пусковые установки, системы управления ракет, занимается их ремонтом и модернизацией.
Кстати, как ранее писала "РГ", разработчики создали универсальную крылатую ракету BrahMos для подводных лодок. Но в Индии пока нет субмарин с вертикальным пуском ракет. Страна объявила тендер на приобретение таких подводных лодок.
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