Российская военная полиция обнаружила схрон ИГ* в лагере Ярмук

"В ходе патрулирования в развалинах лагеря Ярмук обратился местный житель с информацией о том, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставшиеся от боевиков ИГ*. Совместно с правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики тоннель досмотрен, и данные боеприпасы были изъяты. Боеприпасы были переданы саперам Сирийской Арабской Армии для дальнейшего уничтожения", — сообщил журналистам представитель российской военной полиции.

Среди боеприпасов были обнаружены самодельные снаряды, мины, фугасы, а также самодельная ракетная установка, сваренная боевиками из металлических листов и труб.

Прорытые террористами тоннели, в одном из которых был найден схрон ИГ*, тянутся на километры и сетью опутывают весь город. Сирийские власти приняли решение засыпать их. В жилых кварталах тоннели засыпаются с помощью техники, в нежилых и полностью разрушенных кварталах — путем подрыва. Тем самым уничтожаются как сами боеприпасы, так и инфраструктура боевиков.

Сирийские саперы взорвали боеприпасы прямо в тоннеле, предварительно проверив прилегающую местность на наличие мирных жителей и жилых домов.

Ярмук был основан в 1957 году как лагерь палестинских беженцев. С тех пор он превратился в настоящий город с населением более чем в 100 тысяч человек. Весной 2018 года Ярмук сильно пострадал от боев при освобождении провинции Дамаск.

Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Боевики захватили десятки населенных пунктов возле столицы и неоднократно обстреливали ее оттуда. В мае 2018 года сирийская армия при поддержке российской авиации завершила освобождение провинции Дамаск от террористов. Помимо Ярмука, наиболее ожесточенные бои шли также в Восточной Гуте.

*Террористическая организация, запрещенная в России.