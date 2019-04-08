Минобороны опубликовало уникальные данные о битвах за Крым в годы ВОВ

Минобороны обнародовало уникальные документы из фондов центрального архива МО РФ в день 75-летия начала Крымской наступательной операции, которые повествуют о героизме защитников Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны, сообщили в оборонном ведомстве. Ознакомиться с уникальными документами можно на сайте ведомства. "Специалистами архива подготовлены уникальные по своему содержанию документы, часть из которых ранее находились на секретном хранении и были доступны только для узкого круга специалистов-историков. Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск", — говорится в сообщении. Уточнятся, что основная часть опубликованных документов посвящена ходу Крымской наступательной операции — освобождению крымских городов — Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты, Керчи. Также Минобороны впервые публикует документы об осмотре каменоломен после освобождения Крымского полуострова частями Красной армии. "Публикация Минобороны РФ архивных документов об освобождении Красной Армией Крыма и героизме его защитников направлена на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории, а также попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", — подчеркнули в ведомстве.