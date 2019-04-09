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1000 км пепла: Порошенко похвастался новой ракетой 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране успешно испытали крылатую ракету с дальностью полета в тысячу километров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эфир канала ICTV.
Порошенко подчеркнул, что новая ракета — высокоточная. Она способна нести боевую нагрузку в 150 килограммов. По словам президента, ракета полностью создана украинскими специалистами, а в Вооруженных силах Украины уже учатся ее применять.
Названия ракеты и сроки завершения испытаний он не уточнил.
Порошенко заявил, что еще одна новая ракета позволит Украине значительно укрепить обороноспособность и уничтожать малые и средние корабли.
«Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету», — подчеркнул он.
Также президент отметил, что Украина завершила испытания ракетного комплекса «Ольха-М».
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в беседе с РБК усомнился в достоверности слов Порошенко. По мнению Мураховского, для создания и испытаний ракеты с дальностью более тысячи километров Украине сначала нужно восстановить или создать заново промышленность.
Главред военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык рассказал Russia Today, что недавно на Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун». Ченнык назвал результат этих испытаний «очень странным», так как нет точных данных о том, поразила ли ракета намеченную цель. Расстояние, которое она преодолела, равно 225 километрам.
Комментарии305
Армия , Видео , Оружие , Петр Порошенко , Виктор Мураховский , Russia Today , УНИАН , Журнал "Арсенал отечества" , РБК
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