1000 км пепла: Порошенко похвастался новой ракетой 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране успешно испытали крылатую ракету с дальностью полета в тысячу километров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эфир канала ICTV.
Порошенко подчеркнул, что новая ракета — высокоточная. Она способна нести боевую нагрузку в 150 килограммов. По словам президента, ракета полностью создана украинскими специалистами, а в Вооруженных силах Украины уже учатся ее применять.
Названия ракеты и сроки завершения испытаний он не уточнил.
Порошенко заявил, что еще одна новая ракета позволит Украине значительно укрепить обороноспособность и уничтожать малые и средние корабли.
«Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету», — подчеркнул он.
Также президент отметил, что Украина завершила испытания ракетного комплекса «Ольха-М».
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в беседе с РБК усомнился в достоверности слов Порошенко. По мнению Мураховского, для создания и испытаний ракеты с дальностью более тысячи километров Украине сначала нужно восстановить или создать заново промышленность.
Главред военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык рассказал Russia Today, что недавно на Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун». Ченнык назвал результат этих испытаний «очень странным», так как нет точных данных о том, поразила ли ракета намеченную цель. Расстояние, которое она преодолела, равно 225 километрам.