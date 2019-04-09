1000 км пепла: Порошенко похвастался новой ракетой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране успешно испытали крылатую ракету с дальностью полета в тысячу километров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эфир канала ICTV.

Порошенко подчеркнул, что новая ракета — высокоточная. Она способна нести боевую нагрузку в 150 килограммов. По словам президента, ракета полностью создана украинскими специалистами, а в Вооруженных силах Украины уже учатся ее применять.

Названия ракеты и сроки завершения испытаний он не уточнил.

Порошенко заявил, что еще одна новая ракета позволит Украине значительно укрепить обороноспособность и уничтожать малые и средние корабли.

«Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету», — подчеркнул он.

Также президент отметил, что Украина завершила испытания ракетного комплекса «Ольха-М».

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский беседе с РБК усомнился в достоверности слов Порошенко. По мнению Мураховского, для создания и испытаний ракеты с дальностью более тысячи километров Украине сначала нужно восстановить или создать заново промышленность.