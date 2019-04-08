Как освобождали Крым во время Великой Отечественной войны

75 лет назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. К 12 мая 1944 года полуостров был освобождён.

К операции со стороны Красной Армии привлекались войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Толбухина, Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии Ерёменко, а также силы Черноморского флота под командованием адмирала Октябрьского и Азовской военной флотилии под командованием контр-адмирала Горшкова.

Координировали действия сил Красной Армии представители Ставки маршалы Василевский и Ворошилов. Общая численность советских войск в этой операции составляла порядка 470 тысяч человек. В операции было задействовано около 6 тысяч стволов артиллерии, около 550 танков и САУ, а также свыше тысячи самолётов.

Со стороны Германии Крым пытались удержать войска 17-й немецкой армии, в состав которой входили также румынские части. Эта армия оказалась отрезанной от своих основных сил и запертой в Крыму, благодаря проведённой Нижнеднепровской наступательной операции Красной Армии.

Военное руководство Вермахта считало нецелесообразным сопротивление блокированной 17-й армии, предпочитая сохранить её, эвакуировав с полуострова. Однако Гитлер отдал приказ защищать Крым до конца, руководствуясь тем, что поспешное его оставление германскими войсками ослабит военно-политический альянс с Румынией и Болгарией.

Благодаря достигнутому преимуществу в живой силе и технике, а также захваченным в ходе предшествовавших операций плацдармам, наступление советских войск в Крыму носило стремительный характер. Этому способствовали и действия партизанских отрядов, общей численностью 4 тысячи человек. С 11 по 15 апреля были освобождены Джанкой и Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Судак, Алушта.

16 апреля советские войска вышли к оборонительным рубежам немцев в районе Севастополя. 12 мая 1944 года остатки немецких войск капитулировали. В ходе крымской наступательной операции немецкие войска понесли тяжёлые потери — около 140 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными.

Крымская стратегическая наступательная операция и её итоги — одна из славных страниц в истории нашей страны. На днях, в Севастополе, в музее на территории мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь „Красный“ развернулась выставка „Крымская стратегическая наступательная операция в сводках „Совинформбюро“.

Сейчас на территории мемориала звучат сводки Совинформбюро, позволяющие восстановить хронологию этих событий апреля-мая 1944 года и последующих месяцев. Выставка продлится до конца мая 2019 года.