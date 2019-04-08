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Порошенко показал новый украинский контрбатарейный радар 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Twitter
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные успешно испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК.
«Украинские защитники смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, успешно прошедшему полевые испытания», — написал Порошенко в своем Twitter.
Отметим, что Украина регулярно заявляет о создании новейшего вооружения. Так, в конце марта компания «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав госконцерна «Укроборонпом», объявила о создании на Украине электромагнитного оружия.
В то же время вводимые Украиной «новшества» зачастую не выдерживают никакой критики, оставаясь только далеко не самой удачной модернизацией советского вооружения. Например, в феврале появилось видео модернизированной РСЗО БМ-21УМ «Берест», получившей обидное прозвище «Град-коротышка». Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада».
По сути, контрбатарейный радар 1Л220УК — тоже переделка аналогичного советского вооружения. В Советском Союзе разрабатывались 1Л219 и 1Л220 — две параллельных модели. В итоге после развала СССР 1Л220 досталась Украине и в 2003 году НПК «Искра» представило систему «Зоопарк-2» — 1Л220У, где У — это «Украина».
В России же сейчас используется «Зоопарк-1М» под индексом 1Л219М, где М — «модернизированный». Эксплуатируется с 2008 года.
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Армия , Войска , Оружие , Украина
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