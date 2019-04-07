Эвакуация американских военных попала на видео

Эвакуация американских военных из Ливии попала на видео

Американские военные начали эвакуацию из Ливии . Корабли, принадлежащие военному флоту США , проплыли мимо ливийского берега, — об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный на странице Facebook местного издания The Libyan Address.

«Фрегаты под флагом США эвакуируют граждан США и сотрудников Службы безопасности из Триполи», — подписали сотрудники запись.

Ранее американское командование объявило, что выведет своих военных из региона. По словам руководства, ситуация осложнилась нестабильной обстановкой в Ливии.