Эвакуация американских военных попала на видео

Американские военные начали эвакуацию из Ливии. Корабли, принадлежащие военному флоту США, проплыли мимо ливийского берега, — об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный на странице Facebook местного издания The Libyan Address.
«Фрегаты под флагом США эвакуируют граждан США и сотрудников Службы безопасности из Триполи», — подписали сотрудники запись.
Ранее американское командование объявило, что выведет своих военных из региона. По словам руководства, ситуация осложнилась нестабильной обстановкой в Ливии.
Эвакуация может быть связана с продвижением нацармии фельдмаршала Халифы Хафтара. В начале апреля он начал наступление, назвав это «операцией по освобождению Триполи». Его солдаты захватили город Гарьян, находящийся в 80 километрах от Триполи, и аэропорт. Маршал выступал против признанного ООН правительства Ливии, которое назвал «террористами».