Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эвакуация американских военных из Ливии попала на видео 

Lenta.ru + ещё 2 2 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Американские военные начали эвакуацию из Ливии. Корабли, принадлежащие военному флоту США, проплыли мимо ливийского берега, — об этом свидетельствует видеоролик, опубликованный на странице Facebook местного издания The Libyan Address.
«Фрегаты под флагом США эвакуируют граждан США и сотрудников Службы безопасности из Триполи», — подписали сотрудники запись.
Ранее американское командование объявило, что выведет своих военных из региона. По словам руководства, ситуация осложнилась нестабильной обстановкой в Ливии.
Эвакуация может быть связана с продвижением нацармии фельдмаршала Халифы Хафтара. В начале апреля он начал наступление, назвав это «операцией по освобождению Триполи». Его солдаты захватили город Гарьян, находящийся в 80 километрах от Триполи, и аэропорт. Маршал выступал против признанного ООН правительства Ливии, которое назвал «террористами».
Последние новости
Захарова "отправила" Омеляна на танке штурмовать американскую Москву Умер режиссер Георгий Данелия Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Армия , Африка , Войска , США , ООН , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности задержания иностранцев в Москве18
Нападение России на ЕС: ZDF поверг зрителей в шок42
Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии97
Не доведут до добра: Россию озаботила «сделка века»296
Назначена дата второго тура выборов на Украине1
Видео
Появились подробности задержания иностранцев в Москве
Происшествия
Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии
Армия Политика
Эвакуация американских военных попала на видео
Армия Африка
«Люди X»: кто войдет в команду Зеленского?
В мире Украина
Австрия объяснила невозможность отмены санкций против РФ
Политика Европа
Десантные катера США появились у берегов Ливии
Армия Войска
Не доведут до добра: Россию озаботила «сделка века»
Политика
Небо Самары озарили загадочные вспышки
Наука и техника
Познер раскритиковал советскую школу
Общество
Племянники Зыкиной промотали 270 млн наследства
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение