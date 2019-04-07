Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии

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Депутаты и дипломаты оценили уход США из Ливии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Эксперты в беседе с НСН объяснили, какие политические выгоды получит Россия в связи с выводом войск США из Ливии.
Десантные катера США появились у берегов Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США объявило о временном выводе своих войск из Ливии из-за обострения ситуации в стране. Об этом ведомство написало в Twitter 7 апреля. По мнению представителей американских военных, обстановка в стране становится всё более сложной и непредсказуемой, пишет Газета.ру.
«Мы будем продолжать следить за обстановкой», — отметили в командовании.
Глава комитета Госдумы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов в интервью НСН оценил влияние военного присутствия США в Ливии.
«Всегда мы расцениваем положительно, когда американцы оставляют чужие территории. Их влияние на политические процессы в Ираке, Сирии, Линии всегда имели отрицательную направленность. Ранее процветающие страны оказались на грани гуманитарной и технологической катастрофы. Думаю, сейчас будет больше шансов у самих ливийцев разобраться в собственном доме и начать процесс восстановления единства нации, экономики и много того, что было при Каддафи (Муаммар — глава Ливии, убитый 20 октября 2011 года в ходе взятия Сирта в период гражданской войны — прим. НСН). Можно пожелать только им успеха», — добавил парламентарий.
По мнению доктора исторических наук, профессора кафедры востоковедения МГИМО Сергея Лунева, которое он озвучил НСН, временный вывод войск США с территории Ливии будет оценен мировым сообществом по-разному.
«Мир неоднозначно воспримет решение США о выводе войск, особенно Ближний Восток, который может расценить это как слабость. Поскольку Россия и США находятся в достаточно конфронтационном периоде, такое ослабление нашего оппонента, конечно, для России выгодно», — отметил эксперт.
По мнению Сергея Лунева, США приняли решение о временном выводе войск из Ливии в связи с потенциальными потерями и отрицательной реакцией американского общества на возможное развитие событий.
«Американская армия вряд ли могла бы справиться с тем, что происходит сейчас в Ливии. Она бы понесла потери, поэтому, с точки зрения США, принято логичное решение. Тем более, что на новые потери последовала бы очень болезненная реакция общественного мнения в США. Вернутся американские военные в Ливию и как быстро, прогнозировать сложно. Если в этой стране начнется борьба всех против всех, учитывая большое количество разных военных группировок, то американцы там не появятся. Если ситуация стабилизируется, американцы вернутся», — считает собеседник НСН.
Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала НСН о противоречиях политической обстановки в Ливии и оценила шансы Халифа Хафтара стать вторым Каддафи.
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Армия , Видео , Политика , Владимир Шаманов , МГИМО , Госдума , Газета.Ru , Ливия , США
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