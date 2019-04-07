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Эксперт прокомментировал призыв G7 к России освободить украинских моряков 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в разговоре с RT заявление глав МИД стран G7, которые призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных из-за инцидента в Керченском проливе.
«Началась новая волна давления на Россию. С подобными заявлениями выступают и G7, и страны НАТО. Это попытка обвинять нашу страну в каких-то грехах, которые она не совершала и не была инициатором. Я думаю, что страны семёрки прекрасно знают, что именно происходило в Керченском проливе, но им выгодно подавать произошедшие события именно в таком свете», — сказал он.
Эксперт обратил внимание, что провокация в Керченском проливе «была организована и инициирована не только Украиной».
«Киев без поддержки Запада не начал бы такие действия. Украина пыталась спровоцировать российскую сторону. По поводу моряков идёт следствие, правоохранительные органы занимаются этим делом. Все процессы идут в соответствии с законом. Но на Западе выгодно видеть всё именно в таком свете. Но это не новость сегодняшнего дня, подобные подходы традиционны», — считает Дудчак.
Ранее министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны из-за инцидента в Керченском проливе.
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Комментарии36
Армия , Войска , Конфликты , Украина , МИД , МВД , НАТО
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