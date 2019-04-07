Нападение России на ЕС: ZDF поверг зрителей в шок

В эфире немецкого телеканала ведущий со всей серьезностью заявил, что Россия вторглась в Евросоюз. Потом он объяснил, что таким образом просто пытался привлечь внимание аудитории к российской угрозе, а также ценностям Североатлантического альянса. Насколько успешно он справился с этой задачей, и как его выходку комментируют в Москве?

Российские военные вторглись на территорию Эстонии — такое заявление, включив телевизор, услышали зрители немецкого канала ZDF.

— Добрый вечер! Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда.

Телеведущий Клаус Клебер поспешил успокоить испуганных немцев: никакого вторжения не было. Это просто прием: мол, с помощью таких метафор он лишь хочет показать роль НАТО, которая, по его мнению, обеспечивает мир в Европе.

"Не волнуйтесь. Это не так. Это всего лишь образ, но вполне реалистичный. Так должен был бы выглядеть ответ НАТО на нападение на территорию страны-члена Альянса. Проблема на сегодняшний день — в том, что единство альянса к его 70-летию кажется наиболее хрупким за всю его историю", — заявил журналист.

Реакция телезрителей не заставила себя ждать. Они, похоже, не оценили замысел журналиста.

— Клаус Клебер, давно я не испытывал такого шока! — Мне кажется, ведущий только что начавшейся программы Heute Journal ужасен. Что это вообще значит?

В России тоже отреагировали на выходку Клебера. Сенатор Алексей Пушков назвал это заявление "атакой на мозг", цель которой — демонизировать Россию и подыграть НАТО.

"Прозвучавшее объявление о мнимом вторжении России в Эстонию на немецком телевидении — это типичная информационная провокация, инсценировка, имеющая определенные политические цели, — говорит Пушков. — Смысл очень понятен: надо демонизировать Россию, показать необходимость и высокую ценность НАТО для европейских стран. А поскольку у России нет агрессивных намерений по отношению к соседним государствам, и Россия не собирается вторгаться ни в Эстонию, ни в Польшу, ни куда бы то ни было — и это в НАТО хорошо знают, я думаю, это хорошо знают и в европейских СМИ, — то нужно такую мотивацию придумать. Так что это атака на мозг европейского потребителя информации в духе современной информационной войны".

В посольстве России в США напомнили Клеберу о настоящем вторжении, но только немецких войск и в 1941 году. А в российской дипмиссии в Канаде назвали высказывание ведущего возмутительным и оскорбляющим память миллионов советских граждан, ставших жертвами нацистов.

Стоит добавить, что ZDF не в первый раз ловят на публикации материалов сомнительного характера. Так, в одном из фильмов про Россию утверждалось, что Европу под видом беженцев заполняют российские агенты.

Что касается самого Клебера, который, к слову, является членом американского аналитического центра Aspen Institute, то даже немецкие СМИ не раз критиковали его за нежурналистское поведение. Так, Frankfurter Allgemeine назвала инквизицией интервью, которое он брал у исполнительного директора концерна Siemens Джо Кэзера. Клебер в течение пяти минут требовал от бизнесмена объяснений, почему тот вопреки санкциям ездил в Россию.

— Ваш визит в Россию — это шаг против всего того, что предпринимают против России Меркель, Обама, НАТО, ЕС. Для этого должны быть конкретные причины.

Похоже, журналистский прием не удался, и задумку Клебера о якобы российском вторжении не оценили ни на его родине, ни за границей.