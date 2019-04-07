Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился в СИЗО в Луганске с пленными украинскими силовиками, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
"Состоялась встреча господина Фриша с удерживаемыми лицами в связи с конфликтом. Господин Фриш посетил людей, в чьем освобождении заинтересована украинская сторона", — сказала Кобцева журналистам.
Она уточнила, что конкретные пленные, которых посетит Тони Фриш, определялись Киевом, причем в этом списке указаны также люди, которые не удерживаются в ЛНР.
"К сожалению, украинская сторона не была заинтересована в посещении всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом на нашей территории, господином Фришем", — пояснила Кобцева.