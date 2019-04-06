Взять измором: как НАТО борется с Россией

На этой неделе Организация Североатлантического договора , известная под аббревиатурой НАТО, отметила свое 70-летие. Пережив своего главного противника в «холодной войне» — Организацию Варшавского договора — альянс показывает чудеса выживаемости: он продолжает расширяться за счет новых членов, а на фоне украинского кризиса даже усилил военную составляющую. Несмотря на то что НАТО активно противодействует России , сегодняшние меры все же не идут в сравнение с временами противостояния с СССР.

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом», — говорится в пятой статье устава НАТО — основополагающего документа альянса, основанного в 1949 году, спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны.

В основу Североатлантического альянса был положен принцип равноправия, однако де-факто этот союз равноправным не был. Главную роль в нем играли США , военная сила которых была в несколько раз больше, чем сила всех остальных государств альянса вместе взятых.

Дания Исландия, Первоначально в новом блоке вместе с США было 12 стран-членов. Это были союзники Вашингтона по антигитлеровской коалиции — Франция Великобритания , а также соседняя Канада , побежденная в войне Италия и несколько других европейских стран ( Бельгия Норвегия , Италия, Португалия Люксембург ).

К тому времени отношения между вчерашними союзниками по борьбе с нацизмом — СССР и США — значительно ухудшились. Уже была произнесена знаменитая «фултонская речь» Уинстона Черчилля о «железном занавесе», в которой было заявлено, что Запад не собирается считаться с советским видением ситуации в Европе.

Главным спусковым крючком к созданию НАТО стал Берлинский кризис — блокада СССР Западного Берлина. Идя на столь жесткие меры, советский лидер Иосиф Сталин пытался принудить Запад принять его условия и помешать денежной реформе над подконтрольной территории.

Блокада чуть не привела к военному столкновению и, как отмечают историки, заставила США и их союзников позаботиться о создании военного альянса в пику СССР. Итогом стало размещение американских войск в Европе. Однако стоит отметить, что США, размещая войска в Европе, а главным образом — в ФРГ , которая вошла в альянс в 1955 году, руководствовались не только «советской угрозой».

В 1966 году тогдашний глава Пентагона Роберт Макнамара в письме президенту США Линдону Джонсону писал, что американские войска в Европе находятся там не только для защиты европейских стран от СССР, но также с целью «предотвратить» любой возможный союз между ФРГ и СССР, а также из «опасения германского милитаризма».

Для союза между ФРГ и СССР было мало оснований, а в состав Организации Варшавского договора входила ГДР — союзник СССР. Москва активно использовала ее территорию не только для шпионажа против Германии — ключевого союзника США по НАТО, но и изучала возможные трения между Бонном и Вашингтоном.

Несмотря на враждебную направленность двух блоков — ОВД и НАТО — баланс сил времен «холодной войны» помог предотвратить войну горячую. Вопреки опасениям СССР, НАТО не вмешалась в кризис 1968 года в Чехословакии, когда на территорию этой страны вошли войска Варшавского договора для смещения неугодного СССР правительства.

При этом подобная возможность, как следует из рассекреченных позже документов, существовала. Как оказалось, в Вашингтоне обсуждалась возможность ввода войск НАТО в нейтральную Австрию , чтобы продемонстрировать CCCР серьезность своих намерений. Однако на такие шаги Вашингтон не пошел, не желая усиливать конфронтацию с Москвой.

Ключевым вопросом отношений СССР и НАТО в конце 1980-х годов стал вопрос членства в альянсе объединенной Германии.

Известно, что против самого факта объединения Германии выступала Великобритания. Ее руководство в лице премьера Маргарет Тэтчер боялось все того же «германского милитаризма», о котором писал президенту США Джонсону министр обороны США Макнамара.

В расширении НАТО часто обвиняют тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева . Однако главы стран альянса в 1990 году пообещали Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток. Позже эти обещания были проигнорированы. И это признают даже американские СМИ.

Сам Горбачев, впрочем, впоследствии объяснял, что обещания касались вопроса лишь объединенной Германии, и они были выполнены: ФРГ пообещала не размещать на территории ГДР ни ядерного оружия, ни войск, а также значительно сократить армию. Экс-президент СССР отмечает в своей книге «В меняющемся мире», что постановка им вопроса о нерасширении НАТО на восток была бы «глупостью», так как тогда еще существовал Варшавский договор:

«Заговори мы об этом тогда, нас бы еще обвинили в том, что мы сами подбросили идею «расширения» НАТО западным партнерами…» — писал Горбачев.

После роспуска Организации Варшавского договора в 1991 году НАТО фактически оказалось на перепутье — главный враг исчез, и многие противники блока на Западе всерьез начали говорить о его роспуске. Однако этого не произошло, так как против были США, которые хотели сохранить свое присутствие в Европе: «Механизмом, обеспечивающим присутствие США в Европе, является НАТО. Если НАТО будет ликвидировано, такого механизма не будет», — такие высказывания тогдашнего госсекретаря Джеймса Бейкера приводит в своей книге Горбачев.

«Лихие 1990-е» стали началом сотрудничества России и НАТО. При этом блок находился отнюдь не на пике: «Вопрос стоял о том, чем заниматься — падало финансирование, и военные даже жаловались на нехватку снарядов», — говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев . Команда президента США Билла Клинтона искала для альянса новую роль как «военно-политической организации», привлекая к себе страны бывшего Восточного блока. В 1994 году в НАТО появилась программа «Партнерство во имя мира», в которой участвовала и Россия.

Партнерство было небесполезным — офицеры альянса и российской армии проводили совместные мероприятия, касающиеся борьбы с терроризмом, и даже небольшие военные учения.

«В 1990-е годы было распространено мнение, что альянс из военно-политического будет превращаться в политико-военный, то есть приоритетом станет именно развитие политического сообщества, опирающегося на общие ценности и поддерживающего военную составляющую в минимально необходимых рамках — главным образом для участия в миссиях миротворческого типа», — говорит заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭИО РАН Сергей Уткин.

Ухудшение отношений с Москвой началось после старта расширения НАТО — самым болезненным для России было включения в ряды альянса Польши.

Причем в самих США отношение к подобному расширению было неоднозначным — в 1997 году письмо против этого шага в Белый дом отправили несколько бывших видных политических деятелей времен «холодной войны», в числе подписантов был и Роберт Макнамара. Авторы мотивировали свои заявления тем, что демократическая Россия не враг Западу.

В России же процесс «расширения» воспринимали с негативом. «Говорят, НАТО расширяется. У меня жена Ната тоже расширяется, скоро лопнет», — эту шутку из монолога Евгения Петросяна в российских регионах встречали на ура.

В 2000-е годы, несмотря на трения между Москвой и Вашингтоном, отношения альянса и России были вполне рабочими. Отчасти этому способствовала фигура харизматичного генсека альянса лорда Джорджа Робинсона , который с симпатией относился к РФ и пользовался уважением даже российских генералов-«ястребов». Среди совместных проектов НАТО и России была борьба с наркотрафиком из Афганистана, противодействие терроризму.

Даже после грузино-югоосетинского конфликта 2008 года, в котором участвовала Россия, сотрудничество продолжалось.

В 2013 году Москва планировала построить вместе с альянсом завод по утилизации боеприпасов в Калининграде. Поворотным моментом стал 2014 год — после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, отношения Москвы и НАТО были заморожены.

Однако полуспящий и погрязший в бюрократии альянс начал просыпаться и обретать новые физические формы. Странами-членами были созданы силы быстрого реагирования, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе переехала из убогого здания бывшей больницы в роскошную высотку из стекла и бетона.

«Украинский кризис стал для НАТО настоящим подарком. Маятник качнулся в другую сторону», — отмечает Иван Тимофев.

В условиях ухудшения отношений с Россией фокус НАТО «сместился к традиционным представлениям о необходимости сдерживать сильного противника», отмечает Сергей Уткин, завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО

На фоне конфронтации с Россией альянс продолжает расширяться — его членами недавно стала Черногория, а вскоре станет и Македония.

Оба государства находятся далеко от российских границ, однако в Москве считают, что альянс таким образом давит на дружественную Москве Сербию.

«Официально с повестки дня не снимается вопрос о дальнейшем расширении НАТО, хотя большинство экспертов понимают, что это чревато дальнейшим обострением отношений с Россией и риском ослабления реального потенциала альянса, принимающего на себя ответственность за безопасность все большего числа слабых государств», — говорит Уткин.

Вызовы для НАТО несет и отец-основатель альянса США. С приходом в Белый дом Дональда Трампа головной болью для европейских партнеров стало его требование повысить расходы на коллективную оборону.

«Не все хотят нести такие расходы, хотя всех пугают «российской угрозой» в долгосрочном плане», — говорит Тимофеев.

Главной темой для НАТО с 2016 года стало сдерживание России, отмечает директор Института международных исследований МГИМО , эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на развитие «ползучей инфраструктуры» альянса недалеко от российских границ, ротацию войск альянса в странах Балтии и учений, где роль вероятного противника отведена России, все это нельзя сравнить с временами «холодной войны».

Хотя в отношениях России и НАТО «не просматривается положительных перспектив», военные приготовления в полной мере не ведутся: «Никто не заинтересован в новой войне», — говорит эксперт. Правда, он отмечает, что беспокойство вызывают отдельные инициативы Польши о возможности создания на территории этой страны базы США. Если подобное произойдет, говорит эксперт, это будет значить, что «ситуация в сфере безопасности в Европе меняется структурно».

Аналогичным образом можно было рассматривать и возможное принятие в альянс Грузии и Украины: