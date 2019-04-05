Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем. Об этом свидетельствуют доклад Министерства обороны Японии

В документе приводится фотография Ил-38 и карта с маршрутом воздушного судна. На ней видно, что самолет российский самолет не нарушил японскую границу.

Ил-38 —противолодочный самолет средней дальности, разработанный на основе пассажирского Ил-18В. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, а также установления минных заграждений.