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Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38 

Р-Спорт + ещё 1 15 минут назад
Фото: Министерство обороны Японии
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем. Об этом свидетельствуют доклад Министерства обороны Японии.
В документе приводится фотография Ил-38 и карта с маршрутом воздушного судна. На ней видно, что самолет российский самолет не нарушил японскую границу.
Ил-38 —противолодочный самолет средней дальности, разработанный на основе пассажирского Ил-18В. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, а также установления минных заграждений.
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Армия , Войска , Оружие , Япония
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