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Эксперт прокомментировал учения НАТО и Украины в Чёрном море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», Сергей Ченнык прокомментировал в беседе с RT начало совместных учений Украины и стран — членов Североатлантического альянса в Чёрном море.
«Альянс наращивает активность, прежде всего, чтобы противодействовать России», — пояснил эксперт.
По его словам, США «имитируют» своё участие, «возлагая функции морского военно-политического прикрытия на страны третьего эшелона уровня военной мощи».
Он также отметил, что совместные учения с Украиной являются «политической поддержкой грядущего голосования во втором туре выборов».
Ранее стало известно, что в Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield.
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