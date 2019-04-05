Стало известно об особенности российской ядерной ракеты «Буревестник»

На испытанной недавно новой российской крылатой ракете "Буревестник" с ядерной энергоустановкой будет использована мощная аккумуляторная батарея 9Б280-1.

Как сообщает avia.pro, особенностью этой батареи является повышенная устойчивость к высокой температуре, влажности и прочим видам воздействия.

Другие подробности о батарее пока не сообщаются. Но, судя по признанным успешными испытаниям, она не подвела.

Напомним, ранее новая российская ракета привлекла внимание западных СМИ. Они признали, что такая ракета, использующая ядерную энергию, может совершать сверхдалекие и считавшиеся ранее невозможными полеты.

В частности, как пишут западные журналисты, "Буревестник" способен находиться в воздухе несколько дней, производя различные маневры. Это позволит ракете уклониться от систем ПРО.