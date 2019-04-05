Порошенко пообещал в короткие сроки вооружить ВСУ крылатыми ракетами

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время на вооружение украинской армии будут поставлен комплекс крылатых противокорабельных ракет «Нептун».

«Сегодня мы готовы для того, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооруженными силами Украины», — передает заявление Порошенко ТАСС.

Очередной этап испытаний «Нептуна» прошел в пятницу в Одесской области, говорится в сообщении.

Советник Порошенко Юрий Бирюков опубликовал в соцсети фото автомобилей, входящих в комплекс.

В конце прошлого года создание комплекса «Нептун» анонсировал министр обороны Украины Степан Полторак

Гендиректор украинского КБ «Луч» Олег Коростелев заявлял, что «Нептун» будет иметь дальность полета 300 километров и устанавливаться на самолеты Су-24М и проектируемые ракетные катера «Лань».