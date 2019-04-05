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Порошенко пообещал в короткие сроки вооружить ВСУ крылатыми ракетами 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время на вооружение украинской армии будут поставлен комплекс крылатых противокорабельных ракет «Нептун».
«Сегодня мы готовы для того, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооруженными силами Украины», — передает заявление Порошенко ТАСС.
Очередной этап испытаний «Нептуна» прошел в пятницу в Одесской области, говорится в сообщении.
Советник Порошенко Юрий Бирюков опубликовал в соцсети фото автомобилей, входящих в комплекс.
В конце прошлого года создание комплекса «Нептун» анонсировал министр обороны Украины Степан Полторак.
Гендиректор украинского КБ «Луч» Олег Коростелев заявлял, что «Нептун» будет иметь дальность полета 300 километров и устанавливаться на самолеты Су-24М и проектируемые ракетные катера «Лань».
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Армия , Войска , Оружие , Украина , Степан Полторак , Петр Порошенко , Юрий Бирюков , ИТАР-ТАСС
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