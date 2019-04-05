Эксперт: учения Украины и НАТО в Черном море носят «виртуальный характер»

Украина и страны-члены НАТО начали в Черном море совместные учения Sea Shield-2019 ("Морской щит-2019"), сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

Отмечается, что многонациональные морские учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля.

"Четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих" будут выполнять "совместные боевые задачи в Черноморском регионе", — говорится в сообщении.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию.