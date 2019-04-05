Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция объяснила, почему предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитным ракетным системам С-400 вместо американских противоракетных комплексов «Пэтриот» (Patriot).
По его словам, Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия, какие предложила Россия.
«Мы предлагали США купить у них «Пэтриот», но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.
Ранее США призвали Турцию выбрать между партнерством с НАТО и покупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Анкара ответила на ультиматум США, предложив Вашингтону «остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами».
Турция объявила закрытым вопрос закупки С-400 и подчеркнула, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией являются проявлением неуважения к суверенитету республики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Хафтар приказал начать наступление на Триполи Армия Хафтара взяла без боя город Гарьян Морскую версию ЗРК «Тор» начали создавать в России
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он и на трезвую голову довел страну до ручки»13
«Будем убивать тех, кто за Зеленского»84
Не секрет: раскрыт «подарок» Путина Нетаньяху
Пока вы спали: Новые налоги введут с отсрочкой28
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко21
Видео
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Происшествия Криминал
Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу
Шоу-бизнес
Балтфлот высадил морской десант на побережье
Армия Войска
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
В мире Статьи
Порошенко встретится с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение