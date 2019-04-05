Турция объяснила, почему предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам»

По его словам, Вашингтон не смог предложить Анкаре те же условия, какие предложила Россия

«Мы предлагали США купить у них «Пэтриот», но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий. Так что сделка по С-400 реализуется, и в июле мы ждем поставку комплексов», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

Ранее США призвали Турцию выбрать между партнерством с НАТО и покупкой у России зенитных ракетных систем С-400. Анкара ответила на ультиматум США, предложив Вашингтону «остаться союзником Турции или рисковать дружбой, объединив силы с террористами».

Турция объявила закрытым вопрос закупки С-400 и подчеркнула, что выдвигаемые Анкаре требования отказаться от сделки с Россией являются проявлением неуважения к суверенитету республики.