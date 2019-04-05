США планируют продать F-35 Греции несмотря на ПВО С-300

Наличие у Греции российских систем ПВО С-300, похоже, не станет препятствием для продажи Афинам новейших американских истребителей F-35. Как стало известно из доклада руководителя программы истребителей пятого поколения в Пентагоне вице-адмирала Матиаса Уинтера в Конгресс США , с которым ознакомились СМИ, среди будущих потенциальных покупателей новейшего американского боевого самолета помимо других стран значится также Греция — единственная страна-член НАТО , имеющая на вооружении современные ЗРК С-300.

"Будущие покупатели по линии программы иностранных военных продаж (Foreign Military Sales) включают Сингапур, Грецию, Румынию, Испанию и Польшу", отрапортовал вице-адмирал Уинтер на Капитолийском холме.

Напомним, что в настоящее время Вашингтон не стесняясь в выражениях оказывает колоссальный прессинг на Турцию , которая ранее подписала контракт на покупку российских зенитных систем С-400 и ожидает поставки этого крайне эффективного оружия.

Основной аргумент американцев против военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары строится вокруг опасений "утечки" технологий F-35, который в количестве более 100 единиц также заказала входящая в НАТО Турция. По мнению США, радары российских систем ПВО, в случае их установки в Турции, смогут собрать чувствительную информацию об "истребителе-невидимке", что поставит под угрозу безопасность союзников по Североатлантическому альянсу.

Впрочем, лукавство и двойные стандарты США в этом отношении очевидны — в Вашингтоне не могут не знать, что соседняя с Турцией Греция еще с 1990-х годов располагает российскими С-300. В настоящее время система дислоцирована на острове Крит, при содействии российских специалистов греки периодически проводят контрольные стрельбы, а сам зенитный комплекс Афины планируют модернизировать. Более того, буквально накануне в Греции завершились военные учения, в ходе которых принимали участие и истребители F-35, один из которых в рекламных целях показательно пролетел над афинским Акрополем.

То, что все эти факты отнюдь не смущают Пентагон, официально рассматривающий Афины в качестве потенциального покупателя новейших F-35, подтверждают: никакой реальной угрозы безопасности НАТО от покупки Анкарой С-400 нет и быть не может. Речь банально идет о ставшей нормой для США нечестной конкуренции на международном рынке ВВТ, желании запугать и приструнить руководство Турции, запретив президенту Эрдогану развивать взаимовыгодные отношения с РФ и тем самым сохранить тотальную зависимость Анкары от Запада.

Показательным в этом отношении является недавнее признание эксперта американского "Фонда Карнеги". "Допустим, что батареи С-400 под управлением турецких военнослужащих и поддержке российских специалистов в конце 2019 года будут размещены, например, рядом с Анкарой и в восточной Анатолии. В результате политическое руководство Турции получит чувство новой стратегической независимости", указывается в публикации.

А реализации такого сценария США, конечно же, допустить не хотят.