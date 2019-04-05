Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в испытаниях новейшей украинской разработки — комплекса крылатых ракет «Нептун», сообщается на странице лидера в социальной сети Facebook.
«Сегодня на полигоне в Одесской области проходит одно из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооружённых сил Украины», — сказал он.
Порошенко также заявил о готовности завершить испытания.
«Я убеждён, что сегодня испытания пройдут успешно», — уточнил он.