«Исчерпал электоральный ресурс»: как Порошенко демонстрирует «достижения» украинского ВПК

Украинские военные провели испытания противокорабельной ракеты «Нептун», которая в скором времени поступит в ВСУ. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко. Первые тесты прошли ещё в начале прошлого года. Эксперты напоминают, что на самом деле «Нептун», как и многие другие «новые» виды украинских вооружений, — модификация советских разработок. Аналитики считают, что активная демонстрация Петром Порошенко «достижений» украинского ВПК продиктована исключительно политическими соображениями: таким образом он готовится ко второму туру президентских выборов и надеется привлечь на свою сторону определённую категорию избирателей.

На вооружение армии Украины в скором времени поступит комплекс антикорабельных крылатых ракет наземного базирования «Нептун». Об этом сообщил Пётр Порошенко, записав видео с полигона в Одесской области, где проходили испытания.

«Сегодня мы готовы к тому, чтобы завершить испытания. И по моему приказу в чрезвычайно короткий срок поставить на вооружение и вооружить части ВМС и Сухопутных войск для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения Вооружёнными силами Украины», — заявил Порошенко.

Он добавил, что все комплектующие ракеты были изготовлены на украинских предприятиях.

Однако, как подчёркивают эксперты, украинская противокорабельная ракета, которой так гордится Киев, — это модификация советской ракеты X-35. Она создавалась в 1980-х годах в СССР, а в её разработке принимали участие специалисты как российских, так и украинских предприятий.

Из-за ряда трудностей, связанных с распадом Советского Союза, в России ракета Х-35 была принята на вооружение лишь в 2003 году. Существуют её самолётная и вертолётная модификации, кроме того, она входит в арсенал корабельных ракетных комплексов «Уран» и береговых ракетных комплексов «Бал».

Впервые макет противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» был показан в Киеве на выставке «Оружие и безопасность — 2015». Непосредственным развитием проекта «Нептун» занимается киевское конструкторское бюро «Луч». Однако головным разработчиком X-35 является подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». — RT).

Несмотря на воодушевление Киева, аналитики сомневаются в том, что украинская ракета будет широко применяться. В частности, военный эксперт Виктор Литовкин считает, что «Нептун» вряд ли будет выпускаться большими сериями, из-за того, что после развала СССР цикл производства такого оружия на Украине был нарушен.

«На Украине разрушена вся промышленная база, нового оружия они создать не смогут. В советское время существовала кооперация между предприятиями, которые были разбросаны по республикам. Именно российские компании, как правило, выполняли роль сборочного цеха. Республики лишь изготавливали и доставляли комплектующие на головное предприятие», — пояснил Литовкин.

На плечах Советов

Напомним, что в начале марта Пётр Порошенко заявил, что Украина намерена развивать высокоточное ракетное оружие, так как теперь её не сдерживает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полёта наших ракет, ни по их мощности — пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся», — сказал он.

Однако тогда военные эксперты отметили, что у администрации Порошенко нет оснований, чтобы каким-либо образом относить себя к ДРСМД, частью которого постсоветская Украина никогда не была.

Кроме «Нептуна», Порошенко в ходе предвыборного цикла рекламировал реактивные системы залпового огня «Ольха-М», артсистемы «Богдана» и говорил о необходимости «завершение разработки новых образцов».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов утверждал, что ракеты комплекса «Ольха-М» способны поражать цели на расстоянии 130 км. Однако и эта разработка является модификацией старого советского образца — комплекса «Смерч».

Это не единственные усовершенствованные образцы советского оружия, которые заново принимает в строй украинская армия. Так, в феврале начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Юрий Ставский сообщил, что в 2019 году в войска продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа С-300, С-125 и «Бук».

При этом большая часть комплексов С-300П производилась в 1985—1992 годах, а ракеты к комплексам «Бук-М1» — в 1983—1990 годах.

Демонстрировал Порошенко и новую технику, но тоже не украинского производства. В конце марта на своей странице в Facebook он сообщил, что передал военным в Хмельницкой области новейшие турецкие боевые беспилотники и более 420 единиц вооружения и техники.

«Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — сказал Порошенко.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT назвал «выдумкой и бредом» заявления о том, что украинская армия в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием». Он отметил, что подобные высказывания украинский президент делает «исключительно в рамках предвыборной риторики».

«Он старается подыграть определённой категории населения», — пояснил Швыткин.

Нестандартная техника

Кроме модификаций ракетной техники, доставшейся Украине от СССР, страна выпускает и новые образцы различных вооружений по небольшим военным контрактам с другими странами. Однако эти изделия уже заработали неоднозначную репутацию.

Так, в январе 2017 года сообщалось о планах Таиланда разорвать контракт с Украиной на поставку 20 основных боевых танков «Оплот» Т-84, после того как у первых прибывших машин были выявлены серьёзные технические проблемы.

Похожий случай был в 2014 году, когда власти Ирака вернули Украине 42 бронетранспортёра БТР-4 и расторгли контракт на их поставку также из-за технических неисправностей — из 88 поставленных машин на ходу были лишь 34.

В феврале прошлого года Хорватия решила вернуть Украине четыре самолёта МиГ-21, которые вышли из строя вскоре после проведённой «модернизации».

Плачевное состояние украинской оборонной промышленности недавно снова привлекло к с себе внимание СМИ: украинское издание «Наши деньги» в разгар предвыборной компании обнародовало расследование о фактах коррупции в государственном концерне «Укроборонпром».

По информации журналистов, участники преступных схем в течение нескольких лет намеренно завышали цены на различные комплектующие, иногда накрутка достигала 200—300%. Для поставок использовали так называемые фирмы-«прокладки», и одной из них, как сообщают авторы расследования, было судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском», принадлежавшее до прошлого года Петру Порошенко.

Предвыборная агитация

Учитывая реальное состояние украинской оборонки, заявления об успешных испытаниях ракет и разработке «новых» видах оружия со стороны Порошенко носят исключительно агитационный характер, полагают эксперты.

По мнению экс-советника президента Украины Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина, действующий украинский лидер пытается таким образом отвлечь внимание от скандала с «Укроборонпромом» и усилить свои позиции во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля. Однако, по мнению эксперта, шансов на победу у Порошенко мало.

«Официально второй тур начнётся не раньше 8 апреля, а 19 апреля — последний день агитации. За 10 дней Порошенко не сможет сократить разрыв с Зеленским, его заявления о новом украинском оружии никому не интересны», — считает Соскин.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине прошёл в воскресенье, 31 марта. По его итогам в лидеры президентской гонки выбились актёр и шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов, и нынешний президент Пётр Порошенко, за которого свои голоса отдали 15,95% избирателей.

По мнению Соскина, демонстрация «достижений» украинского ВПК и милитаристская риторика вряд ли добавят популярности Порошенко.