ВСУ почти 80 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики за минувшую неделю почти 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранения получили два мирных жителя, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин "Весеннее" перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действует в Донбассе с 8 марта. Двадцать девятого марта в ДНР заявили о 79 нарушениях за неделю. "Всего за последнюю неделю зафиксировано 78 обстрелов по районам 23 населенных пунктов с применением минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела населенного пункта Зайцево пострадала супружеская пара", — сказал Басурин. По его словам, силовики сосредотачивали основные усилия на нанесение ударов по жилым массивам и объектам инфраструктуры. Сведения о нарушениях с фото— и видеоматериалами направлены представителям международным организаций, находящихся в республике, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел, добавил Басурин.