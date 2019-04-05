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ВСУ почти 80 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за минувшую неделю почти 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранения получили два мирных жителя, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Весеннее" перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действует в Донбассе с 8 марта. Двадцать девятого марта в ДНР заявили о 79 нарушениях за неделю.
"Всего за последнюю неделю зафиксировано 78 обстрелов по районам 23 населенных пунктов с применением минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела населенного пункта Зайцево пострадала супружеская пара", — сказал Басурин.
По его словам, силовики сосредотачивали основные усилия на нанесение ударов по жилым массивам и объектам инфраструктуры. Сведения о нарушениях с фото— и видеоматериалами направлены представителям международным организаций, находящихся в республике, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел, добавил Басурин.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Украина , Эдуард Басурин , Генпрокуратура РФ
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