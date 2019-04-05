Украинский катер принял участие в учениях НАТО в Черном море

Ракетный катер «Прилуки» ВМС Украины провел совместные тренировки с фрегатом Королевских ВМС Канады «Торонто» в рамках операции «Морской щит-19», передает министерство обороны Украины.

Украинское судно присоединилось к учениям на завершающем этапе, говорится на сайте ведомства.

«Прилуки» и «Торонто» выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией ВМС Украины. В министерстве отметили, что в ходе учений украинские военные получили «неоценимый опыт», а также смогли «усовершенствовать навыки взаимодействия с иностранными коллегами по современным стандартам». Сообщается, что непосредственное руководство кораблями осуществляли офицеры фрегата «Торонто», которые «высоко оценили подготовку украинских моряков».

«Особенно их поразила ловкость экипажа во время проведения совместных практических артиллерийских стрельб. Действия экипажа доведены практически до автоматизма, в результате — прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров», — подчеркивается в сообщении.

Постоянная военно-морская группировка НАТО будет находиться в акватории Черного моря в течение еще трех недель и продолжит участие вместе со странами Североатлантического альянса в операции «Морской щит-19».

Группа военных кораблей вошла в Черное море в конце марта, пройдя через Босфор и Дарданеллы. 1 апреля фрегат «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в порт Одессы на следующий день после первого тура президентских выборов на Украине.

В марте в одесский порт уже заходили два корабля НАТО под турецкими флагами. Визит судов был приурочен к учениям ВМС Турции «Голубая родина — 2019». Также зимой в Одессе побывал американский ракетный эсминец «Дональд Кук».