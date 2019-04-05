Ливийские военные начали бои за Триполи

Ливии , где с 2011 года нет общепризнанного правительства — новый виток противостояния двух центров власти. Командующий ливийской национальной армией Халиф Хафтар приказал начать наступление на Триполи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в ответ привело в боевую готовность все воинские подразделения. РИА Новости разбиралась, что происходит в стране.

Внезапное наступление

"Сегодня мы, с божьей помощью, творим историю и ведем борьбу за наши земли с угнетателями. Как и обещали, мы отвечаем на призывы жителей Триполи. Пробил час, и пришло время, чтобы наконец вступить в столицу", — обратился Хафтар к подконтрольной ему ливийской национальной армии.

Спустя несколько часов пришли сообщения о первых столкновениях. По данным агентства Reuters, ливийская национальная армия, движущаяся с юга, уже достигла районов Аль-Хейре и Гарьян в восьмидесяти километрах от Триполи.

Обороняющие столицу армейские подразделения правительства национального согласия сохраняют лояльность своему главе Фаизу Сараджу и строго выполняют его приказы. Но сам Сарадж пока не комментировал происходящее. Выступил министр внутренних дел Триполи Фатхи Башага, предупредивший о тяжелых последствиях в случае обострения ситуации.

"Кровь прольют обе стороны, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет", — заявил он.

Одна страна — два правителя

В Ливии несколько лет сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует влиятельный генерал Хафтар, а столицу и западание районы — глава правительства национального согласия Сарадж. Мировое сообщество призывает стороны к перемирию, но те отказываются искать компромиссы.

Международные конференции во Франции и Италии, организованные для урегулирования конфликта, не дали существенных результатов. Часть европейских стран поддерживает генерала Хафтара, полагая, что военному легче объединить страну. Другие отдают предпочтение правительству Сараджа, считая его законным представителем власти. Россия пытается вести диалог и с Хафтаром, и с Сараджем.

В середине апреля должна была состояться общенациональная конференция по поиску политического выхода из кризиса с участием представителей всех политических сил. Ожидалось, что стороны конфликта определяться с датой президентских выборов, ранее запланированных на эту весну. Сторонники Сараджа утверждают, что внезапное наступление Хафтара предпринято для того, чтобы сорвать конференции и выборы.

Реакция в мире

С резкой критикой происходящего в Ливии выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который накануне находился там, чтобы обсудить подготовку к переговорам.

"У ливийского кризиса нет военного решения. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы остановить эскалацию во всех ее видах и формах, чтобы двигаться к политическому урегулированию", — подчеркнул он, потребовав от стороны прекратить эскалацию конфликта.

Великобритания запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН . Закрытые консультации члены Совбеза проведут сегодня днем.

"Спецпредставитель по Ливии Гассан Саламе расскажет о ситуации в стране", — говорится в сообщении постоянного представительства Великобритании в ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле выступают за предотвращения кровопролития и призывают стороны к диалогу.

Комментируя действия фельдмаршала Халифы Хафтара, Песков заявил, что "Москва в этом не участвует никак".

Озабоченность по поводу разворачивающихся в Ливии боестолкновений выразили власти в Германии и Италии.

Мятежный Хафтар сыграл против себя

Эксперты не ожидали наступления Хафтара до национальной конференции по примирению сторон. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов

"На конференции могла быть закреплена как минимум сделка, которая бы легализировала Хафтара. Не исключалась возможность назначить его министром обороны. Притом он сохранил бы должность председателя президентского совета. Звучали мнения, что представитель мятежного генерала мог бы даже возглавить новое правительство национального единства. Но наступление показало, что ему важнее установить в стране военную диктатуру. Видимо, для него неприемлемо, чтобы контролируемые им войска подчинялись военным структурам. Больше всего он опасался, что какие-либо договоренности на конференции или после выборов лишат его власти и влияния. Вот он и пошел ва-банк", — считает Семенов.

Возможно, Хафтар пытается таким образом продавить для себя более выгодные условия. Однако генерал только ослабил свои позиции, полагает эксперт.

"Он всех настроил против себя. Даже военные группировки западной Ливии, среди которых не было единства, внезапно объединились", — отмечает Семенов. По некоторым данным, они уже нанесли первые поражения колонне мятежников.

Ливийские эксперты говорят, что Хафтар решил сложить все яйца в одну корзину. Варианта теперь два: либо он возьмет Триполи, либо окончательно лишится политического будущего. Как минимум того будущего, которое позволило бы ему стать легитимным игроком, заключает собеседник РИА Новости.