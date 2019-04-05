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Мэр ливийского Гарьяна заявил, что армия Хафтара взяла город без боя 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бахлюль ас-Сейид, мэр ливийского города Гарьян, который находится на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят Ливийской национальной армией без боя.
«Ливийская национальная армия вошла в Гарьян и установила полный контроль над ним без какого-либо сопротивления со стороны военизированного ополчения», — заявил мэр.
Отмечается, что ополчение отошло в сторону Триполи за несколько часов до прибытия ЛНА.
По словам мэра, ситуация в городе спокойная.
4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливии.
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Армия , Войска , Совбез ООН , РИА Новости , Гарьян
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