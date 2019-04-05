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В Китае сертифицировали российский Ми-171 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Управление гражданской авиации Китая выдало национальный сертификат на Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, открыв этим возможности поставки данного транспорта в КНР.
«Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03. Решение китайских властей открывает холдингу «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») возможности для поставок машин этого типа в Китай», — сказали в пресс-службе «Вертолеты России» ТАСС.
«Авиационный парк Китая насчитывает около двадцати гражданских вертолетов семейства Ми-8/17, и ранее мы неоднократно отмечали интерес национальных операторов к новейшим модификациям этого типа. Кооперация холдингов Ростеха сделала Ми-171 более привлекательным для бизнеса, снизив за счет применения новых технологий эксплуатационные расходы», — процитировали комментарий гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского в пресс-службе.
Напомним, в конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, где были показаны транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров, а также полеты с водосливным устройством.
Ранее сообщалось, что «Вертолеты России» заключили контракты в Юго-Восточной Азии на полмиллиарда долларов, в том числе получили 20 заявок Китая на вертолеты «Ансат».
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Армия , Войска , Оружие , Андрей Богинский , Ростех , АО "Вертолеты России" , ИТАР-ТАСС , Китай
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