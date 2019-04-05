«Буревестник» получит мощный аккумулятор

Как сообщает Avia.pro, новейшая российская ракета «Буревестник», которую президент описал в марте прошлого года как «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата», будет оснащена мощной аккумуляторной батареей 9Б280-1, устойчивой к различным видам воздействия, включая воду, высокие температуры и прочее.

Какие-либо подробности об аккумуляторе, обозначенном в официальных документах как 9Б280-1, остаются загадкой в связи с высокой секретностью проекта — за исключением высокой защищённости батареи от внешних воздействий различного рода. Успешные испытания «Буревестника», оборудованного малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, свидетельствуют о том, что в ближайшем времени ракета будет принята на вооружение.

Очевидно, «Буревестник» встанет на опытно-боевое дежурство после того, как конструкторы закончат доводку системы расчёта полёта с коррекцией траектории по экстремальным точкам местности. На демонстрирующих полёт ракеты видеороликах заметно, что большую часть времени она летит над океаном, а в этом случае системе не за что «зацепиться». При планировании пуска над морской акваторией «Буревестнику» придётся выполнять коррекцию маршрута уже над землёй.