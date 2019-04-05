Эксперт оценил возможность военного реагирования России на ситуацию в Ливии

Ранее телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас" сообщил, что командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения ливийской армии установили контроль над городами Гарьян и Сурман, к югу от ливийской столицы.

Глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений о том, что ливийская национальная армия (ЛНА) установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.

"После того, как был уничтожен (Муаммар. — Прим. ред.) Каддафи, целью Соединенных Штатов была дестабилизация режима, даже если он и шел бы на встречу политике США, как это иногда делал Каддафи. Дестабилизация и остается главной целью Соединенных Штатов и их союзников. И в этом смысле они своей цели добились: все последующие годы Ливия была фактически в состоянии гражданской войны. Сейчас возможное наступление фельдмаршала будет означать его победу, скорее всего. Это будет означать, что прекратиться этот длящийся уже многие годы кровавый конфликт. Но так как это будет нарушать цели Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции, то они, безусловно, будут делать все для того, чтобы не дать стабилизироваться ситуации в Ливии, в том числе победить фельдмаршалу", — заявил Подберезкин.

"Мой прогноз следующий: они будут пытаться политическими… и иными средствами, включая экономические средства, помешать фельдмаршалу победить, стабилизировать ситуацию. Я не исключаю и прямого в очередной раз военного вмешательства Соединенных Штатов и их союзников в этот конфликт на стороне противников фельдмаршала", — добавил эксперт.

При этом Подберезкин исключил возможность военного вмешательства со стороны РФ.

"Я уверен, что Россия не будет вмешиваться в этот конфликт, имеется в виду в военно-силовом плане, но в политико-дипломатическом плане мы, конечно, не можем остаться в стороне, потому что Ливия всегда была в сфере интересов экономических РФ, в том числе мы будем заинтересованы в том, чтобы гражданско-экономическая система в Ливии вновь была стабилизирована. Мы, конечно, будем настаивать на стабилизации ситуации. В этом смысле у нас будет позиция отличаться от позиции западной военно-политической коалиции", — сказал он.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.