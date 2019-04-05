Продолжение войны: танки и авиацию готовят к штурму столицы Ливии

Ливии серьезно обострилась военная обстановка. Войска, подчиняющиеся фельдмаршалу Хафтару, начали наступление на столицу страны — Триполи.

В Сети появилось большое количество видео и фотоматериалов с быстро меняющейся линии фронта. Как обычно, подавляющее число подразделений передвигается на пикапах с вооружением. Участвующие в этой масштабной операции бойцы облачены в современную экипировку.

В штурмовых колоннах можно увидеть также Т-55 и Т-62, БРДМ-2, бронетранспортеры БТР-60ПБ, бронеавтомобили различных моделей.

Ожидается, что действия атакующих войск будут поддержаны ударными самолетами и вертолетами, артиллерией, в том числе самоходными 122-мм гаубицами 2С1 "Гвоздика". Возможно применение ракетных комплексов Scud B — 9К72 "Эльбрус".

Не исключено, что боевые действия продолжатся и на море — зафиксирована переброска боевых плавсредств для специальных подразделений.

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что данное наступление сил Хафтара в сторону Триполи было ожидаемым: в последние месяцы он взял под контроль не только восток Ливии, но и большую часть юго-запада страны.

"В случае захвата столицы фельдмаршал Хафтар уберет главного оппонента в виде Правительства национального согласия (ПНС) и сможет безоговорочно претендовать на лидерство в стране, — прокомментировал он. — Очевидно, что для похода на Триполи его войска получили новую технику и снаряжение от стран, которые его открыто поддерживают — Египет и ОАЭ. Правда, им там будут противостоять серьезные силы милиции Триполи и Мисураты, которые поддерживают ПНС.

В Триполи этой ночью уже были отправлены подкрепления из Мисураты, где сосредоточена самая мощная военная группировка на западе страны. Здесь имеется даже довольно приличный по меркам нынешней Ливии авиапарк, включающий истребители МиГ-23, МиГ-25, ударные вертолеты Ми-35. Для их ремонта и техобслуживания туда даже приглашались украинские специалисты.

Поэтому, по всей видимости, следует ожидать достаточно серьезных боестолкновений", — заявил эксперт.