Ракетные стрельбы российского флота показали на видео

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Появилось видео ракетных стрельб российского флота в Черном море 

Р-Спорт 4 часа назад
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.
Ранее в Минобороны сообщили, что в маневрах были задействованы ракетные катера "Ивановец" и "Р-60". Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами "Москит".
Ракеты успешно поразили сложную мишенную позицию, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей "противника".
"Москит" — сверхзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн. При маловысотной траектории ракета обладает дальностью стрельбы от 10 до 120 километров, однако при высотном профиле способна ударить на расстоянии в 250 километров.
"Ивановец" и "Р-60" относятся к катерам проекта 1241 (шифр "Молния"), которые состоят на вооружении с конца 1970-х годов. Помимо ракет катера также оснащены 76-миллиметровым орудием и двумя 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами.
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Комментарии
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , ТК "Звезда"
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