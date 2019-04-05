Под Астраханью военные ЦВО отразят групповой удар крылатых ракет

На полигонах Капустин Яр и Ашулук началась крупномасштабные учения по применению новых способов противодействия групповому удару крылатых ракет и беспилотной авиации противника.

В маневрах задействовано около четырех тысяч военнослужащих, более 700 единиц военной техники.

К месту проведения учений переброшено 60 вертолетов и самолетов, в том числе бомбардировщики Су-34 и Су-24, истребители МиГ-31. Развернуты зенитные ракетные системы С-400 и С-300.

"Для управления группировкой авиации и войск противовоздушной обороны Центрального военного округа в Астраханской области развернуто 22 командных пункта оперативного и тактического звеньев управления", — заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

С учетом опыта военных конфликтов на Ближнем Востоке на каждом командном пункте развернуты системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Они состоят из зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса-АКМ", а также средств радиоэлектронной борьбы.